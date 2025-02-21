Органы управления компаний обяжут больше отвечать за достоверность отчетности

Это следует из п. 1.6 Плана мероприятий по реализации основных направлений государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года. Про утверждение этого документа мы сообщали здесь.
Минфин намерен повысить вовлеченность коллегиальных органов управления компанией в обеспечение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Одновременно пересмотрят процедуры утверждения такой отчетности.
В то же время правила ответственности руководителя организации за достоверность отчетности останутся неизменными.
Это будут проекты федеральных законов, которые Минфин разработает с участием Банка России в 2029 году.
Ранее мы сообщали, что Минфин подготовит важные изменения и новшества в бухучет и отчетность.
Комментарии1
Шикарно. Работёнки у всех прибавится.