МСП получили 470 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Свыше 38 тысяч предпринимателей получили кредиты на 470 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП.

Корпорация МСП в 2024 году помогла более 38 тыс. предпринимателей получить 470 млрд рублей с помощью механизма «зонтичных» поручительств. Это в полтора раза больше, чем в 2023 году.

«Более 92% выдач пришлось на микро и малый бизнес, которому труднее всего привлечь заемное финансирование из-за отсутствия залогов», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

106,4 млрд рублей привлекли предприятия из сферы обрабатывающих производств, 48,9 млрд — инфраструктурного строительства, 34,8 млрд рублей — компании, которые занимаются транспортировкой и хранением, 17 млрд рублей — научно-технической деятельностью.

Чаще всего за «зонтичными» поручительствами обращались предприниматели из Москвы (99,8 млрд рублей), Санкт-Петербурга (34,2 млрд), Московской области (26,3 млрд), Краснодарского края (20 млрд).

«Зонтичный» механизм дает банкам-партнерам Корпорации МСП лимиты, в рамках которых они выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Максимальная сумма одного поручительства — 1 млрд рублей, а срок кредитования — 10 лет.