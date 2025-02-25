Централизация отчетности: ФНС запретила крупнейшим компаниям подавать декларации по имуществу через регионы

Начиная с отчетности за 2024 год крупнейшие налогоплательщики обязаны направлять декларации по налогу на имущество через федеральный налоговый орган, минуя региональные отделения.

ФНС подтвердила, что компании, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков, больше не могут использовать региональные налоговые органы для сдачи деклараций по имущественному налогу. Соответствующее разъяснение опубликовано 24.02.2025 в ответ на запрос бизнеса о порядке отчетности.

Согласно письму от 20.02.2025 № БС-2-21/2370@, с отчетности за 2024 год все декларации должны подаваться исключительно в электронном виде в налоговый орган по месту учета компании как крупнейшего налогоплательщика. Это правило отменяет ранее действовавшую норму (п. 1.1 ст. 386 НК), позволявшую выбирать региональное отделение ФНС для подачи документов по объектам недвижимости.

В ведомстве подчеркивают, что изменения основаны на ст. 80 НК, требующей от крупных компаний централизованную сдачу отчетности.

О заполнении декларации по налогу на имущество крупнейшими налогоплательщиками можно также почитать здесь.