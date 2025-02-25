⚡️ Итоги дня: за заброшенные участки начнут штрафовать, Google откажется от аутентификации по СМС, а через стрим ВК можно продавать товары

С 1 марта начнут штрафовать за заброшенные участки. Начнет действовать новый федеральный закон, который обязывает владельцев земельных участков поддерживать их в надлежащем состоянии. Максимальное наказание за несоблюдение закона — штраф в 50 тыс. рублей.

Производители Snickers и Oreo предупредили о подорожании на 5–20%. Компания «Марс» направила своим партнерам уведомление о подорожании некоторых товаров из базового прейскуранта, повышение планируется провести в два этапа: с 20 февраля и с 24 марта.

Число пользователей онлайн-кинотеатров в 2024 году по сравнению с 2023-м выросло почти на треть — с 45 до 58 млн.

ВКонтакте разрешила бизнесу добавлять в эфир несколько карточек товаров. Пользователи смогут кликнуть на плашку товара и купить его прямо во время стрима. Владельцы и администраторы бизнес-сообществ могут прикреплять к одному стриму до 10 товаров.

Starbucks уволит 1 тыс. сотрудников для оптимизации бизнеса. Компания также собирается закрыть набор на несколько сотен открытых вакансий. В Starbucks работает 16 тыс. корпоративных сотрудников по всему миру, будет уволено примерно 7% всего штата.

Google откажется от СМС-аутентификации из-за проблем с безопасностью. Вместо авторизации по СМС будут использоваться QR-коды, которые нужно отсканировать с помощью камеры на устройстве.

Яндекс перезапустил чат с Алисой, теперь он работает на базе мощной генеративной модели YandexGPT 5 Pro. Можно решать множество задач — от профессиональных, таких как генерация специализированных текстов или кода, до бытовых.

Петербургскую корюшку предложили признать объектом нематериального наследия РФ. С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Среди уже внесенных в реестр есть народные традиции изготовления текстиля, глиняной игрушки, местные праздники.