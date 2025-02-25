Понятия «налоговый резидент РФ» и «налоговый нерезидент РФ» не касаются самозанятых

Понятия «налоговый резидент РФ» и «налоговый нерезидент РФ» — это понятия, которые нужны, чтобы определить, а возникает ли НДФЛ в какой-то ситуации. И если возникает, то по какой ставке. Еще это нужно, чтобы понять, можно ли использовать налоговый вычет.

Самозанятые, работающие за границей, не подпадают под правила налогового резидентства РФ. Они платят налог на профессиональный доход (НПД), который заменяет НДФЛ, а значит, стандартные требования к резидентам их не касаются.

Согласно Федеральному закону № 422-ФЗ, самозанятый платит НПД не потому, что он живет в России большую часть года, а потому что зарегистрировался в системе «Мой налог». Однако важно учитывать ограничение: если и исполнитель, и клиент находятся за границей, работать по НПД нельзя — деятельность должна вестись в РФ.

ФНС разъясняет, что место ведения деятельности является ключевым критерием для применения НПД, а не статус налогового резидента. Подробнее об ограничениях можно узнать в официальном разделе сайта ФНС.