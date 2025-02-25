Понятия «налоговый резидент РФ» и «налоговый нерезидент РФ» не касаются самозанятых

Самозанятые, работающие за границей, не подпадают под правила налогового резидентства РФ. Они платят налог на профессиональный доход (НПД), который заменяет НДФЛ, а значит, стандартные требования к резидентам их не касаются.
Согласно Федеральному закону № 422-ФЗ, самозанятый платит НПД не потому, что он живет в России большую часть года, а потому что зарегистрировался в системе «Мой налог». Однако важно учитывать ограничение: если и исполнитель, и клиент находятся за границей, работать по НПД нельзя — деятельность должна вестись в РФ.
ФНС разъясняет, что место ведения деятельности является ключевым критерием для применения НПД, а не статус налогового резидента. Подробнее об ограничениях можно узнать в официальном разделе сайта ФНС.
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