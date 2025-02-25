ВТБ снова не будет выплачивать инвесторам дивиденды

С 2021 года банк не платит своим акционерам дивиденды из-за негативных факторов для развития компании. Это может продлиться до 2026 года.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что предложит акционерам компании отказаться от дивидендов за 2024 год.

«Будем предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., в силу, наверное, беспрецедентного количества одновременно проявляющихся негативных факторов, влияющих на нашу способность наращивать достаточность капитала», — сказал Дмитрий Пьянов.

Причинами также стали: высокая ключевая ставка и антициклическая надбавка к капиталу в размере 0,25% активов.

Акционеры банка смогут рассчитывать на ближайшие дивиденды только в 2026 году. ВТБ последний раз выплачивал дивиденды в 2021 году.