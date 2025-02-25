💵 Доллар упал ниже 86 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 86 рублей. Это впервые с сентября 2024 года.

Впервые с 3 сентября 2024 года расчетный курс доллара упал ниже 86 рублей. По данным на 10:12 мск, американская валюта продается за 85,59 рублей.

Расчетный курс — ориентир для внебиржевого рынка. После того, как Мосбиржа попала под санкции и прекратила торговать долларов и евро, курс стали определять по значениям вне биржи. Об этом пишут РИА Новости.

Недавно мы писали, что появились проблемы с приемом старых долларов 1996-2006 годов выпуска. Ни власти, ни Центробанк не могут повлиять на решение банков о приеме старых купюр.