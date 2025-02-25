Володин: иностранным компаниям будет непросто вернуться на наш рынок

«Это касается всего производственного сектора. Освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом», — сказал Володин.
Он подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за прошлый год.
По его словам, «недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект — убытки понесли они, а не мы».
«Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей. Вернуться теперь на наш рынок будет непросто», — отметил председатель ГД.
«Суверенная политика нашей страны позволяет нам наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы. И среди них точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, делая громкие заявления о России», — добавил Володин.
Ранее мы приводили слова Владимира Путина, что у российских производителей должны быть преимущества при возврате иностранных брендов-конкурентов.
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