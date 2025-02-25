Володин: иностранным компаниям будет непросто вернуться на наш рынок

В Госдуме поддержали мнение главы Минпромторга Антона Алиханова, что уход из РФ зарубежных компаний создал огромные возможности для развития российской промышленности. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Это касается всего производственного сектора. Освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за прошлый год.

По его словам, «недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект — убытки понесли они, а не мы».

«Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей. Вернуться теперь на наш рынок будет непросто», — отметил председатель ГД.

«Суверенная политика нашей страны позволяет нам наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы. И среди них точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, делая громкие заявления о России», — добавил Володин.

Ранее мы приводили слова Владимира Путина, что у российских производителей должны быть преимущества при возврате иностранных брендов-конкурентов.