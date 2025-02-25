Вход на маркетплейсы могут сделать через Госуслуги

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что сейчас власти обсуждают возможность входа на маркетплейсы через портал Госуслуг.
«Такой вариант действительно сейчас рассматривается для продавцов товаров, но пока решение не принято», — сказал Григоренко.
Решение о способах авторизации будет принято только после того, как вступит в силу законопроект о маркетплейсах. Его внесли в Госдуму в марте 2024 года. Документ в первую очередь будет регулировать отношения между продавцами, покупателями и площадками. Власти проанализируют эффект от проекта и будут дорабатывать нормы в сфере e-commerce.
Комментарии4
Всё чудесатее и чудесатее. Похоже мы будем ходить голые и босые
скоро лето!
Раньше запись к врачу никаким местом не была привязана к Госуслугам.
Но, видимо, в целях освоения бюджета Госуслуг, теперь приходится для записи к врачу зачем-то ждать смс-код от Госуслуг. Обыкновенное паразитство...
а кто не связан с услугами? Должен тихо умереть?