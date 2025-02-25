Вход на маркетплейсы могут сделать через Госуслуги

Продавцы смогут продавать свои товары на маркетплейсах, если авторизуются через портал Госуслуг.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что сейчас власти обсуждают возможность входа на маркетплейсы через портал Госуслуг.

«Такой вариант действительно сейчас рассматривается для продавцов товаров, но пока решение не принято», — сказал Григоренко.

Решение о способах авторизации будет принято только после того, как вступит в силу законопроект о маркетплейсах. Его внесли в Госдуму в марте 2024 года. Документ в первую очередь будет регулировать отношения между продавцами, покупателями и площадками. Власти проанализируют эффект от проекта и будут дорабатывать нормы в сфере e-commerce.