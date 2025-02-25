На 2025 год сохраняются льготы даже при разрыве налоговых соглашений с недружественными странами

ФНС в письме от 14.11.2024 № 03-08-05/112871 разъяснила порядок налогообложения процентных выплат иностранным организациям из стран, с которыми Россия приостановила действие налоговых договоров. Несмотря на ограничения, введенные Указом Президента от 08.08.2023 № 585, льготные условия для ряда иностранных кредиторов сохранятся до 31.12.2025.
Налоговые агенты (российские компании или ИП) могут не удерживать налог на прибыль или применять пониженные ставки при соблюдении трех ключевых условий:
Доходы не облагались налогом или облагались по сниженной ставке до приостановления договора.
Кредитор и должник не являются взаимозависимыми лицами (по ст. 105.1 НК).
Иностранная организация предоставила подтверждение своего статуса (ст. 312 НК).
Напомним, приостановление действия налоговых договоров с недружественными странами стало ответом на санкции 2022 года. Однако для минимизации ущерба бизнесу Правительство ввело переходный период, который теперь продлен до конца 2025 года.
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