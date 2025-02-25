На Госуслугах появился сервис, чтобы оформить выход на пенсию

Пенсионеры смогут в личном кабинете получить нужные документы для выхода на пенсию.

На портале Госуслуги запустили сервис «Жизненная ситуация». С его помощью можно оформить выход на пенсию, узнать о мерах соцподдержки и пенсионных льготах.

Сервис объединяет услуги назначения пенсии, получении выписки о состоянии индивидуального лицевого счета, доставки выплат, получения справки о размере пенсии, выписки из трудовой книжки и другие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Ожидается, что новый сервис позволит снизить число визитов в ведомства, все можно получить удаленно. В дальнейшем пенсионеры смогут оформить свидетельство, по которому можно бесплатно посещать культурные мероприятия, получать скидки в магазинах, аптеках и пользоваться льготными проездом.

Сейчас в сервис «Жизненные ситуации» входят 34 комплекса услуг, которые позволяют восстановить документы, переехать в другой регион, открыть бизнес. До конца 2025 года запустят еще 36 «жизненных ситуаций».