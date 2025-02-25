Это значит, что можно легально заказывать рекламу своих Telegram-каналов в зарубежных ТГ-пабликах без всяких рекламных токенов и обязательной регистрации в российской системе операторов рекламных данных (ОРД).

Владельцы Telegram-каналов, которые находятся за границей, могут размещать рекламу без обязательной маркировки, если их деятельность не связана с Россией. Это подтвердил Роскомнадзор, разъяснив, что требования закона № 347-ФЗ о маркировке рекламы не распространяются на тех, кто:

Проживает за границей и ведет деятельность вне России.

Работает с иностранными рекламодателями.

Не таргетирует рекламу на российскую аудиторию.

Это значит, что можно легально заказывать рекламу своих Telegram-каналов в зарубежных ТГ-пабликах без всяких рекламных токенов и обязательной регистрации в российской системе ОРД.

Когда маркировка все же нужна?

Если реклама ориентирована на российский рынок — например, продвигаются товары и услуги, находящиеся в РФ, или заказчик из России, — тогда требования закона № 347-ФЗ вступают в силу.

💡 Важно понимать, что русскоязычная реклама ≠ российская реклама.

Если Telegram-канал продвигает зарубежный бизнес или работает с европейскими рекламодателями, даже если объявления на русском языке, маркировать их не нужно.

А как с налогами?

Налоги платятся в стране проживания. Например, если владелец Telegram-канала ведет деятельность в Латвии, он регистрирует бизнес и уплачивает налоги там, а не в России.