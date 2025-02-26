Большинство россиян не верит в заморозку вкладов и планирует реинвестировать доход

77% россиян собираются инвестировать доход, полученный от вкладов в 2024 году.

Вложиться хотят в акции, облигации, пенсионные фонды и ПИФы, потому что по мере снижения ставок по вкладам интерес будет прикован к другим финансовым инструментам. Однако 80% из тех, кто готов реинвестировать доход, снова планируют положить деньги на вклад. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса «Финуслуги».

23% считают, что полученный доход не нужно снова вкладывать, деньги хотят потратить на личные и семейные нужды. Например, на ипотеку, ремонт, отдых и образование.

«Банки начали снижать ставки по депозитам, и это отражается на динамике перетока средств на счетах — люди начинают искать инструменты, которые позволят им сохранить высокую доходность на максимально долгий период. При этом мы не видим значимого оттока из вкладов: это один из самых защищенных вариантов для сбережений», — сказал старший управляющий директора Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.

Теорию о возможной заморозке вкладов большинство считает фантастической. В прошлом году распространялись предположения, что после снижения ставок по вкладам произойдет сильнейший отток средств из банковской системы и огромные деньги хлынут на потребительский рынок, что разгонит инфляцию.

В 2024 году вкладчики могли получить процентный доход в размере 6 трлн рублей.