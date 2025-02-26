В законе могут закрепить понятие «блогер»

Чтобы защитить пользователей интернета, блогеры с профильным образованием, которые говорят о здоровье и медицине, будут получать специальный значок.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила регулировать блогосферу, но для этого нужно закрепить в законодательстве само понятие «блогер».

«Для нормативного регулирования нужно установить, что понимается под термином "блогер". Это необходимо прежде всего в интересах законопослушных граждан, тех, кто разделяет и поддерживает традиционные российские ценности», — сказала Москалькова.

Также она добавила, что отдельно нужно регламентировать деятельность блогеров, которые говорят на медицинские темы. Например, могут создать специальный реестр. Если у автора будет медицинское образование, а сам он — практикующий врач, то на его странице появится специальный значок. Так пользователи смогут понять, какой информации доверять.