В законе могут закрепить понятие «блогер»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила регулировать блогосферу, но для этого нужно закрепить в законодательстве само понятие «блогер».
«Для нормативного регулирования нужно установить, что понимается под термином "блогер". Это необходимо прежде всего в интересах законопослушных граждан, тех, кто разделяет и поддерживает традиционные российские ценности», — сказала Москалькова.
Также она добавила, что отдельно нужно регламентировать деятельность блогеров, которые говорят на медицинские темы. Например, могут создать специальный реестр. Если у автора будет медицинское образование, а сам он — практикующий врач, то на его странице появится специальный значок. Так пользователи смогут понять, какой информации доверять.
Комментарии2
Ну может быть да. Есть сериал, называется "Яблочный уксус". Там вот эти блогеры хорошо показаны. У нас, как обычно, все доведут до безобразия. Но тех, кто советует грызть кору елки в полнолуние тоже переизбыток.