Сальдо ЕНС можно будет унаследовать

Документ предлагает внести в НК РФ новую статью 79.1 такого содержания:

«Выплата денежных средств, формирующих положительное сальдо, наследникам налогоплательщика».

Согласно поправкам, наследник умершего налогоплательщика-физлица на основании свидетельства о праве на наследство вправе обратиться в налоговый орган по месту учета такого лица с заявлением о выплате денежных средств, составлявших положительное сальдо ЕНС на дату смерти умершего налогоплательщика, с указанием реквизитов счета для зачисления денежных средств.

Данное заявление должно быть исполнено в соответствии с порядком, установленным статьей 79 НК, либо предоставлен мотивированный отказ.

В настоящее время механизм возврата переплаты по налогам наследникам умершего (либо безвестно отсутствующего) физлица не предусмотрен. Теоретически ее можно добиться только через суд (практика такая пока не встречалась).

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.