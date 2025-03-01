На отдельные помещения в элитном здании повышенная ставка налога не действует. Но это могут изменить

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.01.2025 № 03-05-04-01/903.
Если помещение в здании является самостоятельным объектом налогообложения, то для налоговой ставки надо ориентироваться на кадастровую стоимость этого конкретного помещения.
Но если собственники специально разделили здание на отдельные помещения с отдельными кадастровыми номерами, чтобы платить налог по низкой ставке, то это недопустимо.
Минфин просит сообщать ему о подобных случаях. Если будет такая тенденция, возможно в НК внесут поправки, препятствующие такой схеме ухода от налога.
В этом случае не исключено, что все помещения в дорогом здании придется облагать по высокой ставке.
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