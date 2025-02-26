Если остаток на зарубежном счете менее 600 тыс. рублей, отчет в налоговую все равно нужен

Некоторые физлица столкнулись с дилеммой: остаток на зарубежном счете менее порога в 600 тыс. рублей для финансового контроля, а страна, где счет, перестала обмениться с РФ финансовой информацией.

ФНС спросили, нужно ли физлицу-резиденту подавать отчет о движении денежных средств (ОДДС) и иных финансовых активов по счетам и вкладам в иностранных банках и иных организациях финрынка за 2024 год, если:

остатки на таком счете и обороты не превышают 600 000 рублей (эквивалент);

государство, в котором открыт счет (вклад) в отчетном году, было исключено из перечня государств (территорий), с которым идет автоматический обмен финансовой информацией.

Ответ ФНС дала в своем сервисе часто задаваемых вопросов.

Во-первых, ОДДС представляют по всем счетам, открытым в банках такого государства (территории), независимо от сумм оборотов и остатков средств на них по итогам года.

Во-вторых, в случае исключения иностранного государства из Перечня, нужно подать отчет за тот год, в котором оно было исключено.

Для решения вопроса о правомерности непредставления отчета нужно руководствоваться Перечнем стран (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, действующим на последний день соответствующего отчетного периода (года).

Таким образом, при подаче отчетности за 2024 год следует руководствоваться актуальным на 31 декабря 2024 года Перечнем, утвержденным приказом ФНС от 30.10.2024 № ЕД-7-17/916@. Он вступил в силу 31 декабря 2024.

Ранее мы писали, что ФНС РФ исключила все страны ЕС из перечня государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.