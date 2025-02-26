В новых регионах зарегистрировали больше 22 тысяч кассовых аппаратов

Больше всего ККТ поставили на учет предприниматели из ДНР, они зарегистрировали 11,5 тысяч аппаратов.

Свыше 22,5 тыс. единиц контрольно-кассовой техники (ККТ) поставили на учет в новых регионах. На ДНР приходится 11,5 тыс. аппаратов, на ЛНР — 7,5 тыс., а на Запорожскую и Херсонскую области — более 3 тыс.

С 1 февраля 2025 года бизнес из новых регионов, который работает на ОСНО с сотрудниками, обязан применять кассу. Переходный период шел с декабря 2022 года, за это время предприниматели могли ознакомиться с принципом работы ККТ, узнать, как выдавать чеки коррекции и т. д. Об этом сказано на сайте ФНС.

Компании с сотрудниками, которые применяют УСН или ЕСХН, должны начать применять кассу с 1 марта 2025 года. Это должны сделать с 1 мая ИП с работниками, а с 1 июня — ИП на ОСНО без штата. Для ИП на УСН без сотрудников установлен срок с 1 июля, а ИП на ЕСХН или на ПСН без работников будут применять кассу с 1 августа.