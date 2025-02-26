😡 Пользователи жалуются на сбой в личном кабинете на сайте ФНС

Люди не могут войти в личный кабинет, сгенерировать электронную подпись, оформить 3-НДФЛ. Налоговики никак не комментируют проблему.

В телеграм-чате ФНС пользователи возмущаются, что уже несколько дней стабильно не работает личный кабинет.

Например, налогоплательщики не могут подать заявление на вычет за лечение из-за того, что электронная подпись не может сгенерироваться. Также не получается оформить 3-НДФЛ онлайн: пользователь получает сообщение о том, что «в процессе проверки сертификата возникла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите операцию позже или обратитесь в службу техподдержки».

Другой пользователь не может четвертый день подряд попасть в личный кабинет физлица, у него просто не открывается ссылка.

«Люди жалуются, они молчат… Как президенту докладывать, то у нас самая передовая налоговая в мире!», — пишут в чате ФНС.

Представители налоговой пока никак не комментируют эту проблему и не дают ответы, когда все восстановится.