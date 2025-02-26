Иногда налог на профессиональный доход можно платить не сразу

Самозанятым напомнили о важных сроках и особенностях уплаты налога на профессиональный доход (НПД) в зависимости от его суммы.

Согласно разъяснениям УФНС, самозанятые обязаны оплачивать НПД ежемесячно не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом важно помнить: если сумма к уплате менее 100 рублей, ее можно не платить в текущем месяце, а добавить к сумме налога по итогам следующего месяца.

Такая ситуация может возникнуть, в частности, при перерасчете налога по отмененным чекам. Он происходит автоматически с 9-го по 12-е число месяца, идущего за тем, в котором они аннулированы.

Самозанятые могут уплатить НПД как в составе единого налогового платежа (ЕНП), так и отдельно. Для этого можно воспользоваться приложением «Мой налог» или услугами уполномоченной кредитной организацией или оператором электронной площадки. Также можно уполномочить налоговый орган на списание налога с банковского счета и его перечисление в бюджет.