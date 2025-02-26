Почему программисты любят технологии больше, чем людей: смотрите в новом интервью!

В гости к «Клерку» пришел технический директор мониторинговой компании Иван Муратов. Он расскажет, как создать свою команду словно это идеальный мир в компьютерной игре.

Новый выпуск подкаста «ТоТ еще разговор» погрузит вас в мир технологий. Вы узнаете, как технический директор «Первой мониторинговой компании» Иван Муратов создает свою команду, а также поймете в чем на самом деле разница между прошлым, настоящим и будущим.

В этом интервью Иван расскажет, где учат крутых программистов, почему любому разработчику так важно встретить своего Стива Джобса, а также, как сохранить разработку инхаус и ламповую атмосферу.

Посмотреть выпуск можно на Ютубе, VK Видео, а текстовая версия лежит в блоге «Тот еще разговор».

Каждый четверг Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».

Хотите стать гостем следующего ТоТ еще разговор, пишите Светлане. Подписывайтесь на телеграм-канал проекта: https://t.me/totrazgovor. Там есть календарь встреч.