Иван Муратов: «Мне нравятся технологии, а не люди». Техдир о коде, идеальной команде и смысле жизни.

Иван: Сейчас мы релизим новую панель администратора. Когда мы вышли на дилерский рынок, выяснилось, что пользователи дилерского рынка используют web приложение администратора. Наша админка была только для нас, на коленке написанная. Когда у нас появились пользователи, поняли, что надо до ума доводить. Весь год мы дописывали панель администратора, добавляли туда BI, аналитику, дашборды. В апреле мы будем ее презентовать.

Михаил: А вы на рынке мониторинга какие?

Иван: Разработчиков системы мониторинга транспорта порядка десяти, в топ-5 мы входим. В основном сравнивают по количеству объектов на обслуживании. Например, Глосав может написать, что у них 200 000 объектов, но абонентская плата 50 руб, инженеры, симки не входят туда, это только за сервер. Наши 20 000 объектов в дилерском эквиваленте – это 200 000, но никто этих сравнений не проводит.

Михаил: А по нагрузке софт выдержит у вас и 100 000 подключений?

Иван: Да, мы писали микросервисы сразу.

Михаил: Я вот просто слышу, классный софт, классная ниша, ров есть защитный в виде долгих процессов отключения, все инхаус, есть много выходов на другие продукты, но они не хотят масштабироваться.

Борис: Нет своего Стива Джобса – Возняк перед нами, а Джобса нет.

Иван: Двигаемся, просто медленно. Хотим сохранить свою ламповость. Мы обсуждали, ходили на стратсессии, всем все нравится, но еще не хотим терять контроль над бизнесом.

Борис: Можно деньги не брать, у вас все хорошо с маржинальностью, но должна быть энергия, должен быть человек, который скажет, надо HR, нужен маркетинг. А какие у вас технологии управления программистами?

Иван: Команда небольшая и продуктовая, это не заказная разработка. У нас нет менеджеров, у каждого разработчика определенный стек, он знает свою задачу, но при этом мы проводим митапы, чтобы расширять кругозор. Работаем в Get lab, у нас все на своих серверах. Мы любим проверенные, надежные технологии, за хайпом не гонимся.

Борис: А проджекты, продакты существуют?

Иван: Нет, я за всех. Есть клиенты с определенным запросом, мы проводим интервью, понимаем их боли и пытаемся масштабировать на других клиентов с похожей областью. Формируем из этого юзерстори концепт, как это можно сделать и монетизировать, это превращается в ТЗ и улетает на разработку. Иногда бывают мелкие хотелки, мы оперативно их добавляем.

Михаил: Ну функции проджекта и продакта он закрывает, за счет сильного технического бекграунда. Новый продукт – это задача коммерсов. Если его сделать генеральным директором, то он будет нанимать людей, потому что не понимает в маркетинге, кадрах.

Иван: Я хочу быть техническим директором. Мне нравятся технологии, я не люблю людей.

Михаил: Это правильно, но ведь сделали классный продукт, классная команда, иди делай дальше.

Иван: Это мой продукт, в нем еще много чего можно сделать.

Борис: Как сделать, чтоб росло? Надо в «Клерк» идти, у меня столько всего.

Иван: Да, приходили ко мне, предлагали, финтех, например.

Борис: А ты?

Иван: Отказываюсь. Я не хочу переезжать, я ненавижу удаленку, я в молодости наездился, я не хочу в Москву, в Питер.

Михаил: Друзья, у нас есть самородок, он живет в Краснодаре, дайте ему финансирование, не ставьте условия переезда, дайте ресурсы и он сделает великолепный продукт. Мы нашли его. Борис, как расти, когда бизнес перерос учредителей?

Борис: Я нашел операционного директора, который сейчас СЕО, сильнее менеджер, чем я. И понял, что я пыль.

Михаил: Тяжело было это принять?

Борис: Нет, просто сумасшедшая клюшка бизнеса. У меня было десять человек персонала, а стало сто шестьдесят, ну и обороты. А почему ты в Краснодар переехал?