При увольнении в связи с выходом на пенсию вычеты по взносам в НПФ не пересчитывают

Минфин уточнил предоставление вычета по НДФЛ на добровольные сбережения граждан по пенсионным взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и его пересчете при увольнении в связи с наступлением пенсионного возраста.

Новые правила в НК РФ с 2025 года защищают вкладчиков негосударственных пенсионных фондов (НПФ): даже при увольнении или переходе в другой фонд ранее полученные налоговые вычеты останутся неизменными.

Вычет можно получить за взносы по договорам НПФ, заключенным в пользу самого налогоплательщика или его близких родственников. Льгота распространяется на договоры, действующие или заключенные с 2025 года.

Ключевые условия:

Лимит вычета — 400 тыс. рублей в год. Эта сумма включает взносы в НПФ, а также другие долгосрочные сбережения (например, инвестиционное страхование жизни). Оформление через работодателя — вычет можно получить до конца налогового периода, если работодатель подтвердит перечисление взносов в НПФ из зарплаты сотрудника. Увольнение не аннулирует вычет — даже если сотрудник уйдет с работы в течение года, например, выйдя на пенсию, ранее предоставленный вычет пересчитан не будет.

В письме от 09.01.2025 № 03-04-06/321 Минфин подчеркивает, что для получения вычета договор с НПФ должен быть заключен в том же году, за который платится НДФЛ. Либо действовать на протяжении всего налогового периода. При смене фонда взносы также учтут, если средства переводятся в новый НПФ.