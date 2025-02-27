❗ Пункты выдачи заказов могут включить в перечень налога на имущество по кадастровой стоимости

Совет Федерации предлагает включить нежилые помещения, используемые маркетплейсами для размещения пунктов выдачи заказов (ПВЗ), в перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости.

Об этом говорится в письме ФНС от 24.02.2025 № КВ-4-21/1845@.

Напомним, в региональный кадастровый перечень входят, в частности, торговые объекты. Но является ли таковыми ПВЗ – непонятно.

Пока в этом вопросе есть неопределенность. Но планируются поправки в НК, сообщает Минфин в письме от 19.02.2025 № 03-05-04-01/15665, которое прилагается к вышеназванному письму ФНС.

Также к письму ФНС приложено письмо Минпромторга от 17.02.2025 № 16490/15, в котором изложена такая позиция: отнесение ПВЗ к торговому объекту должно осуществляться в каждом конкретном случае путем соотнесения фактических характеристик объекта признакам торгового объекта.

Например, если ПВЗ находится в торговом павильоне и там идет демонстрация товаров, обслуживание покупателей и денежные расчеты с ними при продаже товаров, то такой ПВЗ относится к торговому объекту.