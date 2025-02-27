❗ Пункты выдачи заказов могут включить в перечень налога на имущество по кадастровой стоимости

Об этом говорится в письме ФНС от 24.02.2025 № КВ-4-21/1845@.
Напомним, в региональный кадастровый перечень входят, в частности, торговые объекты. Но является ли таковыми ПВЗ – непонятно.
Пока в этом вопросе есть неопределенность. Но планируются поправки в НК, сообщает Минфин в письме от 19.02.2025 № 03-05-04-01/15665, которое прилагается к вышеназванному письму ФНС.
Также к письму ФНС приложено письмо Минпромторга от 17.02.2025 № 16490/15, в котором изложена такая позиция: отнесение ПВЗ к торговому объекту должно осуществляться в каждом конкретном случае путем соотнесения фактических характеристик объекта признакам торгового объекта.
Например, если ПВЗ находится в торговом павильоне и там идет демонстрация товаров, обслуживание покупателей и денежные расчеты с ними при продаже товаров, то такой ПВЗ относится к торговому объекту.
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