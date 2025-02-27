В расходы при УСН теперь можно включать неуплаченные взносы ИП

С 01.01.2025 ИП при определении налоговой базы по УСН вправе учесть в составе расходов фиксированные взносы, а также взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. руб., которые подлежат уплате в текущем году.
Об этом напоминает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.
Что касается взносов ИП за прошедшие годы (до 2025), уплаченных после 01.01.2025, то их можно учесть в расходах за 2025 – 2027 годы.
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