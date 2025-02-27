Налог на имущество организаций

За квартиру организация платит налог на имущество по кадастровой стоимости

Налоговая база по налогу на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимости определяется как их кадастровая стоимость. К числу таких объектов, в частности, относятся жилые помещения (квартиры).

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.12.2024 № 03-05-05-01/130432.

При этом особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости устанавливаются региональным законом.

То есть квартиры должны быть поименованы в региональном законе, устанавливающем особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости.

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