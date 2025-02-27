За квартиру организация платит налог на имущество по кадастровой стоимости

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.12.2024 № 03-05-05-01/130432.
При этом особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости устанавливаются региональным законом.
То есть квартиры должны быть поименованы в региональном законе, устанавливающем особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости.
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