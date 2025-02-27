Минфин разрешил для НДФЛ учесть расходы на покупку земли при ее продаже после размежевания: пример

Минфин в письме от 03.02.2025 № 03-04-05/9326 рассмотрел такую ситуацию:
Человек купил 20 соток земли (участок № 1) за 4 млн рублей.
Провели размежевание – разделили этот участок на 2 по 20 соток. Участок № 1 превратился в участок № 2 + участок № 3.
Затем человек продает участок № 2 за 2 550 000 руб.
Можно ли для НДФЛ учесть расходы на покупку и в какой сумме? Точного ответа на этот вопрос НК не дает.
Но Минфин считает, что учесть расходы можно – в пропорции по площади участка.
То есть из примера выше будет так:
Расходы на покупку участка № 2 = 10/20 х 4 000 000 = 2 000 000 руб.
НДФЛ с продажи участка № 2 = (2 550 000 – 2 000 000) х 13% = 71 500 руб.
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