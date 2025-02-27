Минфин разрешил для НДФЛ учесть расходы на покупку земли при ее продаже после размежевания: пример

Доходы от продажи земельного участка облагаются НДФЛ, но можно применить вычет в 1 млн рублей или фактические расходы. Даже если купили большой участок, а продают маленький.

Минфин в письме от 03.02.2025 № 03-04-05/9326 рассмотрел такую ситуацию:

Человек купил 20 соток земли (участок № 1) за 4 млн рублей.

Провели размежевание – разделили этот участок на 2 по 20 соток. Участок № 1 превратился в участок № 2 + участок № 3.

Затем человек продает участок № 2 за 2 550 000 руб.

Можно ли для НДФЛ учесть расходы на покупку и в какой сумме? Точного ответа на этот вопрос НК не дает.

Но Минфин считает, что учесть расходы можно – в пропорции по площади участка.

То есть из примера выше будет так: