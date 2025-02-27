Прогноз: к концу 2025 года останется меньше 300 банков

Сокращение числа банков не приведет к уменьшению конкуренции, кредитным организациям по-прежнему придется бороться за клиентов и улучшать условия обслуживания.

В России количество банков продолжит сокращаться и к концу 2025 года их останется меньше 300. По мнению экспертов, это естественный процесс, который приведет отрасль к оздоровлению.

Чем меньше будет банков, тем быстрее начнут расти активы и прибыль крупнейших организаций. Однако условия обслуживания клиентов не ухудшатся, поскольку останется много как федеральных, так и региональных банков-конкурентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Этот процесс направлен на укрепление стабильности финансового сектора и повышение качества услуг для клиентов. Меньшее число банков означает, что оставшиеся игроки будут более устойчивыми, профессиональными и способными предлагать клиентам надежные и прозрачные продукты», — сказал эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

К рискам финансовый советник страхового брокера Mainsgroup Ольга Дементьева относит то, что банки начнут предлагать более ограниченную линейку продуктов, поскольку у них пропадет необходимость активно привлекать клиентов.

Больше всего банков в стране было в конце 1994 — в начале 1995 годов, тогда работало около 2,5 тыс. организаций. Затем их число стало медленно сокращаться, в среднем по 40-50 за год. В последние годы стало закрываться меньше банков. Например, в 2022 году перестали работать 9 кредитных организаций, в 2023 — 2, а в 2024 — 10.