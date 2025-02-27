При продаже ценных бумаг НДФЛ платит налоговый агент

Минфин подтвердил, что налоговые агенты обязаны удерживать НДФЛ при операциях с ценными бумагами, а физлица — самостоятельно отчитываться за доходы от продажи имущества.
В письме от 18.11.2024 №03-04-06/113984 ведомство напомнило, что граждане обязаны самостоятельно рассчитывать и уплачивать НДФЛ при продаже имущества или имущественных прав. Исключение — когда имущество находилось в собственности более минимального срока (в этом случае НДФЛ нет).
По статье 226 НК организации и ИП обязаны удерживать и перечислять НДФЛ при выплатах доходов физлицам в том числе по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг.
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