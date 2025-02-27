При продаже ценных бумаг НДФЛ платит налоговый агент

Сделки с ценными бумагами требуют участия налоговых агентов, которые обязаны удерживать НДФЛ. Для физлиц, продающих имущество, сохраняется правило самостоятельного расчета налога, если срок владения объектом не попадает под льготные условия.

Минфин подтвердил, что налоговые агенты обязаны удерживать НДФЛ при операциях с ценными бумагами, а физлица — самостоятельно отчитываться за доходы от продажи имущества.

В письме от 18.11.2024 №03-04-06/113984 ведомство напомнило, что граждане обязаны самостоятельно рассчитывать и уплачивать НДФЛ при продаже имущества или имущественных прав. Исключение — когда имущество находилось в собственности более минимального срока (в этом случае НДФЛ нет).

По статье 226 НК организации и ИП обязаны удерживать и перечислять НДФЛ при выплатах доходов физлицам в том числе по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг.