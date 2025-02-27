Долги работодателей по зарплате сократились на 58%

Чаще всего долги по зарплате имеют компании из сферы обрабатывающих производств. В 2025 году работодатели уже успели задолжать сотрудникам 88,5 млн рублей.

В конце января 2025 года задолженность по зарплате снизилась до 370,5 млн рублей или на 58,5% по сравнению с предыдущим периодом.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты 88,5 млн рублей или 23,9% составили долги, которые появились у работодателей в 2025 году, 167,4 млн (45,2%) — в 2024 году, а 114,6 млн (30,9%) — в 2023 году и раньше. Эти данные Росстат сформировал по организациям, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства.

«Доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец января 2025 года составила менее 1%», — сказано на сайте Росстата.

Больше всего долгов перед сотрудниками у работодателей из сферы обрабатывающих производств (19%), у тех, кто занимается операциями с недвижимостью (16,1), работает в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (14,5%).

Меньше всего задолженностей по зарплатам у компаний, которые оказывают образовательные услуги, обеспечивают население электроэнергией, газом и паром, а также занимаются кондиционированием воздуха (все по 0,1%).