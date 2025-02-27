Анатолий Аксаков: банки должны перестать злить клиентов автоответчиками и ботами

Чтобы сохранить клиентов, банкам придется задуматься о том, как повысить качество обслуживания. Иначе они просто переведут все деньги в другую организацию.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил банкам отказаться от чат-ботов и автоответчиков, которые злят клиентов.

«Мы планируем предложить банкам разработать стандарт обслуживания клиентов. Думаю, он будет добровольным и станет служить знаком качества, на который люди ориентировались бы при выборе банка», — сказал Анатолий Аксаков.

Специальный стандарт обслуживания может помочь кредитным организациям избавиться от проблем с некачественной работой автоответчиков и бесполезных ботов.

Также он добавил, что из-за высоких лимитов на бесплатные переводы между своими счетами клиенты смогут без проблем уйти в другой банк, где им больше нравится обслуживание. А это уже повод задуматься о своем положении в конкурентной борьбе.