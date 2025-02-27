Центробанк перенесет запуск цифрового рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок. Точная дата пока что не определена.
«Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте», — сказала Эльвира Набиуллина.
Центробанку предстоит провести консультации с банками по экономической модели цифрового рубля, которая будет наиболее привлекательная для их клиентов.
Недавно мы писали, что пенсии не будут принудительно переводить в цифровые рубли.
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