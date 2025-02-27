Центробанк перенесет запуск цифрового рубля

Цифровым рублем будет нельзя платить с лета 2025 года, так как ЦБ не успевает отработать все детали в пилотном режиме.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок. Точная дата пока что не определена.

«Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте», — сказала Эльвира Набиуллина.

Центробанку предстоит провести консультации с банками по экономической модели цифрового рубля, которая будет наиболее привлекательная для их клиентов.

Недавно мы писали, что пенсии не будут принудительно переводить в цифровые рубли.