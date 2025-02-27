Московские таксисты с 1 марта начнут проходить обязательную аттестацию

Водители должны были в течение шести месяцев пройти тестирование на знание столицы, правил перевозки и действий при ЧС. Те, кто не успел, не должны выходить в рейс.

1 марта 2025 года вступает в силу закон № 20 от 07.06.2023 «О легковом такси в городе Москве», который обяжет московских таксистов проходить тестирование на знание города и его достопримечательностей.

Водители смогут выйти в рейс только после аттестации, на ее прохождение было отведено полгода. Однако не все перевозчики отправили своих сотрудников на тестирование. В начале недели было около 30% аттестованных таксистов, а сейчас их станет больше, поскольку народ резко заинтересовался экзаменом. Об этом пишет RG.RU.

«Информации о продлении адаптационного периода для прохождения тестирования нет, ведь водителям было предоставлено достаточно времени для выполнения требования», — сказали в пресс-службе Общественного совета по развитию такси.

Аттестация состоит из трех блоков по 10 вопросов о правилах перевозки, действиях при ЧС и о достопримечательностях города. В каждом модуле нужно дать минимум восемь правильных ответов. Пройти аттестацию водители могут онлайн в системе КИТ «АРТ», при этом нет ограничений по числу попыток.

Пока что штрафов за непройденное тестирование не будет, но в подмосковном Минтрансе хотят его установить в размере 5 тыс. рублей.