За оформление наследства нет госпошлины, если наследник и наследодатель жили вместе

Если наследники проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этом доме (квартире, комнате) после его смерти, то они освобождаются от госпошлины.
Доказать факт совместного проживания можно штампом в паспорте, поясняет Минфин в письме от 19.11.2024 № 03-05-06-03/114759.
Наличие у наследника в паспорте сведений о регистрации по последнему месту жительства наследодателя (по месту наследуемого жилья) является достаточным основанием для подтверждения факта проживания наследника совместно с наследодателем.
В этом случае наследник не платит за свидетельство о наследстве.
Если в паспорте наследника нет этих данных, то факт совместного проживания с наследодателем может быть подтвержден решением суда.
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