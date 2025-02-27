За оформление наследства нет госпошлины, если наследник и наследодатель жили вместе

За выдачу свидетельства о праве на наследство уплачивается госпошлина 0,3% от стоимости имущества (дети, родители, супруги) или 0,6% (остальные наследники). Но госпошлины может не быть.

Если наследники проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этом доме (квартире, комнате) после его смерти, то они освобождаются от госпошлины.

Доказать факт совместного проживания можно штампом в паспорте, поясняет Минфин в письме от 19.11.2024 № 03-05-06-03/114759.

Наличие у наследника в паспорте сведений о регистрации по последнему месту жительства наследодателя (по месту наследуемого жилья) является достаточным основанием для подтверждения факта проживания наследника совместно с наследодателем.

В этом случае наследник не платит за свидетельство о наследстве.

Если в паспорте наследника нет этих данных, то факт совместного проживания с наследодателем может быть подтвержден решением суда.