Кабмин утвердил программу по продвижению российских брендов за рубежом

Участникам программы «Сделано в России» помогут выйти на зарубежные рынки, предоставят льготные кредиты и помощь с логистикой и сертификацией товаров.

Программа под названием «Сделано в России» поможет отечественной продукции попасть на иностранные рынки. Поддержка включает: льготные кредиты для бизнеса, страхование контрактов с зарубежными покупателями, помощь в сертификации и организации логистики.

Программа будет действовать до 2030 года. За это время кабмин планирует нарастить на две трети экспорт несырьевых и неэнергетических товаров, в полтора раза увеличить экспорт агропромышленной продукции, выстроить устойчивое партнерство с иностранными государствами.

«Программа также нацелена на создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков», — сказано в телеграм-канале кабмина.

Также под брендом «Сделано в России» будут проводить международные деловые миссии, организовывать ярмарки для продвижения, а также запустят официальный интернет-сайт национального бренда.