«Домклик»: ставки по ипотеки будут постепенно снижаться

На фоне высокой ключевой ставки покупатели не рискуют оформлять ипотеку. В течение года рынок недвижимости может столкнуться с отложенным спросом, тогда ставки начнут падать.

В течение 2025 года ставки по ипотеке начнут снижаться. Это произойдет после того, как будет заметен эффект от решений Центробанка, который призвал кредитные организации отказаться от сомнительных операций с рассрочкой.

«В ближайшем обозримом будущем есть возможность, что ставка начнет снижаться. Мы считаем, что она будет снижаться небыстро, но поступательное снижение мы ожидаем до конца этого года», — сказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Сейчас часть россиян взяли паузу в покупках жилья, поэтому не исключено, что в ближайшее время рынок столкнется с отложенным спросом на квартиры.

С января по февраль 2025 года «Домклик» выдал ипотеку на 156 млрд рублей, что в два раза меньше, чем за тот же период 2024 года. Из-за высокой ключевой ставки все меньше желающих оформить кредит на покупку жилья. По прогнозам компании, в 2025 году объемы выдачи ипотеки могут упасть до 4,3 трлн рублей.