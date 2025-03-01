Большинство россиян планируют инвестиции на срок не более пяти лет

Горизонт инвестирования опрошенных женщин и мужчин часто не превышает пяти лет.

Так, 44,5% женщин — инвестируют свои средства на горизонте до 5 лет, около 26% из них — рассчитывают на срок от 5 до 10 лет, 22,7% — на срок до 3 лет. Инвестируют долгосрочно (свыше 10 лет) только 16% женщин, а на период менее одного года — 13%.

Как и среди женщин, большинство мужчин (60%) инвестируют на горизонте до 5 лет. На срок от 5 до 10 лет — 18,7%, более 10 лет — 21%. Меньше всего среди опрошенных мужчин (15%) заявили, что инвестируют в активы на срок менее года.

Такие результаты показал опрос 400 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проведенный маркетплейсом Финуслуги. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Женщины в большинстве (65,3%) заявили, что готовы направлять на инвестиции не более 50 тысяч рублей в месяц, а 19% из них инвестируют от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно. Процент мужчин, направляющих на инвестиции ежемесячно не более 50 тысяч, составляет 49,5%, а от 50 до 100 тысяч рублей — 26,4%.

Респонденты мужского пола чаще заявляли о готовности инвестировать большие суммы. Так, 12% мужчин и только 9% женщин собираются направлять на инвестиции от 100 до 500 тысяч рублей ежемесячно. Почти одинаковое количество мужчин и женщин (около 4%) могут выделять на инвестиции каждый месяц от 500 тысяч до 1 млн рублей. Более 1 млн готовы ежемесячно инвестировать 8,2% мужчин и 2,3% женщин.

Большинство — 40% женщин и 48% мужчин — считают приоритетным при инвестировании долгосрочный и стабильный рост капитала.

Ощущение финансовой безопасности (например, защита от инфляции) необходима для 32% женщин и 26% мужчин. Высокий доход в короткие сроки выбрали 19% женщин и 20% мужчин.

Инвестировать целенаправленно для краткосрочного заработка (например, на отдых или крупную покупку) выбирают меньшинство: 8% женщин и 5,5% мужчин.

Наиболее популярным инструментом среди частных инвесторов остаются акции и облигации — их покупают 80% опрошенных. Инвестируют в ПИФы — 37%, 29% — в золото и драгметаллы, около 21% приобретают цифровые финансовые активы (ЦФА). При этом 56% также отметили, что еще кладут деньги на банковские депозиты, а 20,4% — инвестируют в недвижимость.