Чем бизнес в Саудовской Аравии привлекателен для российских предпринимателей

Все больше российских компаний открывают для себя рынок Саудовской Аравии. Основными сферами вложения средств являются агропромышленный комплекс, строительство и инфраструктура, энергетика. Отечественных предпринимателей привлекает устойчивая бизнес-среда, стабильная политическая обстановка и, что особенно важно, система налоговых льгот.

Саудовская Аравия имеет налоговую систему, схожую с системой налогообложения многих стран мира, включая Россию. Об основных налогах в королевстве и особенностях налогового регулирования рассказали эксперты международной консалтинговой компании Global Tax Assistant. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Налоги

Ставка НДС — 15%, что значительно выше первоначального уровня в 5%, установленного в 2018 году. Налог применяется исключительно к компаниям, реализующим товары и услуги на территории королевства. Важно отметить, что НДС взимается только при продаже продукции внутри страны.

Корпоративная прибыль облагается налогом по ставке 20%. Доходы учитываются как внутри страны, так и за рубежом, что делает налогообложение более универсальным.

Налог у источника (налогообложение нерезидентов): если саудовская компания осуществляет платежи за границу за товары или услуги, она обязана удерживать налог у источника. Размер удержания варьируется от 5% до 20% в зависимости от типа оказываемых услуг или поставляемых товаров.

Закят – мусульманский налог. Для всех взрослых мусульманских граждан Саудовской Аравии обязателен ежегодный платеж в виде закята. Его размер — 2,5% от общего дохода физлица. Закят направляется на соцнужды.

В Саудовской Аравии нет налогов на доходы физических лиц и дивиденды.

Отличительная особенность налоговой системы Саудовской Аравии — отсутствие прямого налога на доходы физлиц и дивиденды. Вместо этого используются другие формы сбора доходов, такие как закят.

Свободные экономические зоны

С 13 апреля 2023 в Саудовской Аравии введены 4 новые СЭЗ. Компании, работающие в этих зонах, получают значительные налоговые льготы, включая полное освобождение от НДС при продажах внутри зоны, снижение таможенных пошлин и даже возможность использовать сниженную ставку налога на прибыль. Однако доступ к этим преимуществам возможен лишь при соблюдении ряда критериев, касающихся видов деятельности и других условий.

Регистрация компаний и отчетность

Регистрация компании в Саудовской Аравии происходит одновременно с получением лицензии от Министерства инвестиций или Министерства торговли. После получения лицензий предприятие автоматически регистрируется в налоговых органах и Пенсионном фонде. Отчетность по НДС и корпоративному налогу обязательна для всех зарегистрированных организаций.

Правила саудизации

Для ведения бизнеса в Саудовской Аравии необходимо соблюдать правила саудизации, по которым компании обязаны принимать на работу определенное количество местных жителей. Соотношение иностранных и местных работников устанавливается в зависимости от сферы деятельности и может варьироваться от 1:1 до 1:3.