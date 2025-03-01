Как оформить налоговый вычет по ПДС: Сбер поделился инструкцией для возврата денег

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет не только формировать накопления на будущее, но и получать налоговый вычет со взносов. Это хороший способ снизить налоговую нагрузку и вернуть часть внесенных средств.

Максимальная сумма, с которой можно вернуть налог, составляет 400 тыс. рублей. В нее включаются взносы по трем видам продуктов: индивидуальному инвестиционному счету третьего типа (ИИС III), программе долгосрочных сбережений (ПДС) и договору негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина рассказала, какие условия нужно выполнить и каким способом проще оформить возврат налогов. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Какую сумму можно вернуть

За взносы 2024 года можно вернуть от 52 тыс. до 60 тыс. рублей — в зависимости от ставки НДФЛ. Однако с 2025 года, после введения пятиступенчатой шкалы налогообложения, максимальный размер возврата увеличился. Если доход облагается по ставке 22%, то участник программы сможет вернуть 88 тыс. при взносе 400 тыс. рублей.

При стандартной ставке НДФЛ 13% сумма возврата останется на уровне 52 тыс. рублей.

Как оформить налоговый вычет

Есть два способа получить вычет: упрощенный и классический.

Упрощенный способ (без декларации)

Если не хотите заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать документы, можно получить вычет в автоматическом режиме через личный кабинет налогоплательщика (ЛК). Это простой и быстрый вариант, который доступен тем, кто исправно платит НДФЛ и имеет зарегистрированную учетную запись на сайте ФНС.

НПФ, в котором вы открыли ПДС, до 25 февраля передал сведения о ваших взносах за предыдущий год. На их основе налоговая до 20 марта подготовит заявление на вычет в вашем ЛК. Останется только подписать заявление и указать реквизиты для перечисления денег. Никаких дополнительных документов не нужно.

Есть нюанс: если после 20 марта заявление так и не появилось, придется самостоятельно обратиться в налоговую по месту жительства, чтобы выяснить причину. Также важно, чтобы ваши персональные данные в НПФ были корректными. Если они изменились, обновите их заранее, советует СберНПФ.

Классический вариант: декларация и справка

Тем, кто привык к традиционному способу оформления налогового вычета, подойдет вариант подачи декларации 3-НДФЛ. Этот способ требует немного больше времени, но все равно достаточно прост.

Для оформления понадобится:

декларация 3-НДФЛ;

справка об уплате пенсионных взносов (форма КНД 1151157).

Получить справку можно в своем НПФ. Для этого нужно отправить письменный запрос, например, на адрес фонда. В запросе укажите: ФИО, дату рождения, номер договора. Обычно документ готовят не более 10 рабочих дней, но сроки в разных НПФ могут отличаться. При этом если фонд настроил электронное взаимодействие с ФНС, то НПФ направит такую справку сразу в ведомство.

Подавать выписку по счету и копию договора теперь не требуется. Оформить декларацию можно как через личный кабинет налогоплательщика, так и в отделении ФНС по месту жительства.

Налоговый вычет на личные взносы в программу долгосрочных сбережений оформить не получится, если человек: