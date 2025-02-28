Для присвоения кодов ОКВЭД появятся новые правила

Чтобы не было проблем при получении господдержки, бизнес будет указывать только коды ОКВЭД по тем видам деятельности, которые приносят 80% выручки.

Минэкономики подготовило единые правила для перехода на новую систему определения ОКВЭД, которую запустили после проблем с получением господдержки в период пандемии коронавируса.

Предприниматели начнут указывать в качестве основного вида деятельности тот, который обеспечивает больше 50% оборота или выручки. В качестве дополнительного можно выбрать тот вид, которые приносит от 10%.

Эта методика не предполагает ограничений на добавление дополнительных видов деятельности, а также жесткого регламента передачи данных и штрафов. Об этом пишет «Коммерсант».

Бизнес не обязан указывать все виды деятельности, достаточно только данных по тем, что приносят 80% выручки.

Обязательного подтверждения кодов не будет: отчетность нужно сдать раз в 5 лет или при изменении структуры бизнеса более чем на 20%.

Это не увеличит административную нагрузку на предпринимателей.

В течение 2025 года обновленные правила присвоения кодов ОКВЭД будут только обкатываться, их внедрят в 2026 году.

Реформа ОКВЭД началась с 1 сентября 2024 года. Тогда ФНС стала единственным источником кодов ОКВЭД, до этого бизнес передавал данные в реестры и ФНС, и Соцфонда. Такой подход позволил исключить расхождение информации в разных реестрах.