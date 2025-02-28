С 1 марта будут новые правила эскроу-счетов для частного строительства

Расчеты через эскроу-счета при строительстве частного жилья теперь будут регулироваться строже. С марта подрядчики смогут получить оплату только после регистрации права собственности заказчика, а банки — обязаны соответствовать повышенным требованиям.

С 01.03.2025 начинают действовать новые правила использования эскроу-счетов при строительстве частных домов, установленные федеральным законом от 22.07.2024 № 186-ФЗ. Они направлены на минимизацию рисков для граждан

Ключевые новшества:

подрядчики смогут получить деньги только после регистрации права собственности заказчика;

эскроу-счета теперь разрешено открывать исключительно в банках с высоким кредитным рейтингом, а вложения на них застрахованы на сумму до 10 млн рублей . Есть право расторгнуть договор и вернуть остаток средств, компенсировав подрядчику затраты на материалы и выполненные работы;

для получения льготной «Семейной ипотеки» на строительство частного дома станет обязательным использование эскроу-счетов.

Дополнительные меры коснутся и подрядчиков: они обязаны публиковать данные о компании, проектах домов, их стоимости, сроках реализации, а также о банке, где открыт эскроу-счет в ЕИСЖ.

Недавно мы писали, что с распространением эскроу-счетов стало возможным использование материнского капитала при строительстве дома, в т. ч. с привлечением семейной ипотеки.