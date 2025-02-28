Сбер запустил MultiQR для отплаты покупок клиентами любых банков

У покупателей появится больше вариантов оплаты, а банковские приложения смогут считывать QR-коды других кредитных организаций и проводить транзакции по СБП.

У Сбербака появился платежный «роуминг» при оплате QR-кодом. Все банки смогут проводить оплату покупок через собственные мобильные приложения по СБП с помощью MultiQR.

Технология работает следующим образом: клиент сканирует MultiQR из мобильного приложения своего банка и может бесшовно оплатить покупку через СБП по стандартному сценарию.

«Сейчас разные банки не умеют считывать QR-код других банков, но наша технология решает эту проблему. Именно поэтому мы предлагаем не ограничивать количество операторов QR-кодов на рынке, а провести работы по интеграции платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами», — сказал старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрий Малых.

Платформа MultiQR отображается на 2 млн терминалов по все стране. К ней может бесплатно подключиться любой банк.