Зарплата сотрудников-военных пенсионеров тоже облагается взносами

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.01.2025 03-15-05/7604.
Страховые взносы уплачиваются работодателями с выплат наемным работникам независимо от их возраста, статуса (лицо предпенсионного возраста, пенсионер, инвалид и т.д.).
Напомним, ИП-военные пенсионеры освобождены от взносов на ОПС с 24 июня 2023 года.
Но когда речь идет о трудовом договоре, бывшие военные сами по себе не признаются плательщиками страховых взносов. Взносы платит их работодатель. И никаких льгот в данном случае нет.
С 2025 года бухгалтеры по-новому рассчитывают зарплату, НДФЛ, страховые взносы и больничные. Научим справляться с новыми задачами без стресса и ошибок на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 4 200 рублей вместо
18 990 рублей.
Начать дискуссию