Зарплата сотрудников-военных пенсионеров тоже облагается взносами

В перечне необлагаемых взносами выплат (статья 422 НК) не поименованы суммы выплат в пользу работников, являющихся получателями военных пенсий. Поэтому их зарплата облагается взносами на общих основаниях.

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.01.2025 03-15-05/7604.

Страховые взносы уплачиваются работодателями с выплат наемным работникам независимо от их возраста, статуса (лицо предпенсионного возраста, пенсионер, инвалид и т.д.).

Напомним, ИП-военные пенсионеры освобождены от взносов на ОПС с 24 июня 2023 года.

Но когда речь идет о трудовом договоре, бывшие военные сами по себе не признаются плательщиками страховых взносов. Взносы платит их работодатель. И никаких льгот в данном случае нет.