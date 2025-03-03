Ставки УСН 8% и 15% с 2025 года не действуют

Повышенные ставки налога по УСН «доходы» 8% и «доходы минус расходы» 20% применяются только в 2021 – 2024 годах.

Об этом напоминает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.

С 2025 года ставки по УСН такие:

6% на УСН «доходы»

от 1% до 6% на УСН «доходы» по региональному закону;

0% на УСН «доходы» и «доходы минус расходы» по региональному закону (налоговые каникулы);

15% на УСН «доходы минус расходы»;

от 5% до 15% на УСН «доходы минус расходы» по региональному закону.