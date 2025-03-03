Ставки УСН 8% и 15% с 2025 года не действуют

Об этом напоминает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.
С 2025 года ставки по УСН такие:
6% на УСН «доходы»
от 1% до 6% на УСН «доходы» по региональному закону;
0% на УСН «доходы» и «доходы минус расходы» по региональному закону (налоговые каникулы);
15% на УСН «доходы минус расходы»;
от 5% до 15% на УСН «доходы минус расходы» по региональному закону.
Подробнее о том, какие ставки может применять бизнес на УСН в 2025 году, расскажем на новом онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС, получить льготы и правильно заполнить новую декларацию. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо
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