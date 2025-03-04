В АИС «Налог-3» теперь оценивают и ИП

С 10 февраля 2025 года приказом ФНС от 27.01.2025 г. № ЕД-7-31/49@ установлена методика оценки предпринимателей на основе ЛК ИП.

Ранее доступ к сервису для оценки состояния бизнеса имели только организации.

Теперь появилась возможность запросить не только двухэтапную, но и одноэтапную оценку по определенным критериям. Для этого необходимо выбрать проведение оценки не по стандартному шаблону, а дополнительному. За «зачтенные» критерии будет начисляться 1 балл, а за «незачтенные» — 0 баллов.

По результатам оценки формируется выписка, которую можно передать контрагенту для подтверждения ИП своей надежности. Запрос на получение выписки происходит через личный кабинет налогоплательщика. Формируется она в течение 1 рабочего дня, следующего за днем запроса.

Проверить достоверность выписки можно с помощью QR-кода или на сайте ФНС по ИНН лица и коду верификации данных из выписки.

Ранее мы сообщали, что с марта в личном кабинете налогоплательщика-ИП появится новый сервис.