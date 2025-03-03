Минфин не планирует снижать общую ставку НДС до 10%

Если установить единую ставку НДС 10%, то это еще не гарантирует, что цены для покупателей на самом деле снизятся.

В Минфин поступило предложение снизить до 10% ставку НДС, чтобы товары стали дешевле для итоговых покупателей в магазинах.

Министерство считает, что изменение действующей системы налогообложения НДС негативно отразится на бизнесе и экономике в целом. Государство будет получать меньше денег на развитие проектов, в том числе в социальной сфере.

«Как показывает практика применения НДС в РФ, снижение налоговой ставки на отдельные товары (работы, услуги) не оказывает существенного влияния на уровень цен на эти товары (работы, услуги), поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения, а также от маркетинговой политики и платежеспособности покупателей», — сказано в письме Минфина от 28.10.2024 г. № 03-07-11/105337.

Также в министерстве считают, что единая ставка НДС в размере 10% не гарантирует, что для потребителей снизятся цены на товары.

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