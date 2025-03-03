Инструкция от эксперта: как начать работать с электронными документами в грузоперевозках

Электронный документооборот в грузоперевозках может стать обязательным, подготовьтесь к изменениям уже сейчас.

Специалисты сервиса «Платформа ЭПД», Платформа ОФД Дмитрий Аникин и Александр Козлов проведут бесплатный вебинар, который поможет бизнесу наладить электронный документооборот в сфере грузоперевозок.

Вебинар «Электронная транспортная накладная (ЭТрН): пошаговое внедрение в бухгалтерии грузоперевозок» будет полезен всем, кто имеет отношение к ЭДО в перевозках и бухгалтерии. Он состоится 4 марта в 11:00 мск!

Вы узнаете:

Что такое электронная транспортная накладная (ЭТрН) и зачем сейчас на нее переходить.

Ключевые изменения 2025 года: обязательность и добровольность использования ЭТрН.

Результаты эксперимента по перевозкам спиртосодержащей продукции с применением ЭТрН.

Какие этапы необходимо пройти для старта работы с ЭТрН.

Успешные примеры внедрения ЭТрН в транспортных компаниях. Основные ошибки и способы их избежать.

Ждем вас на вебинаре 4 марта в 11:00 мск!