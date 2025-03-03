Доход ИП от продажи имущества идет по УСН, если оно для бизнеса и в ЕГРИП есть нужные коды ОКВЭД

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.12.2024 № 03-11-11/129280.
Таким образом, если ИП ведет деятельность по продаже недвижимости и она использовалось в его бизнесе, то доходы от ее продажи учитываются в составе доходов по УСН.
Если недвижимость реализуется вне рамок предпринимательской деятельности, то доход от ее продажи облагается НДФЛ.
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