Если у водителя не будет разрешения на перевозку пассажиров, такси оштрафуют до 700 тысяч рублей

Для защиты прав потребителей, депутаты и сенаторы начнут штрафовать такси и агрегаторы за передачу заказа водителям, которые не соответствуют требованиям для перевозки пассажиров.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому такси и агрегаторы начнут штрафовать за «введение потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке пассажиров и багажа». Зачастую сервисы не говорят пользователям о том, что к ним может приехать водитель без разрешительных документов.

«Поступают жалобы на агрегаторов (более известны случаи с «Яндекс.Такси» как с самым крупным сервисом), что отмечено как СМИ, так и органами государственной власти, в связи с чем законопроект представляется целесообразным этапом в последовательной реализации мер урегулирования вопроса деятельности на рынке услуг такси», — сказано в пояснительной записке.

Поправки в КоАП предполагают штрафы за передачу заказа такси тем, кто не имеет разрешения, а также не соответствует иным требованиям, которые предъявляют к водителям. Например, если у человека в течение трех и более лет не было прав категории «В».

При первом нарушении ИП грозит штраф до 50 тыс. рублей, а компаниям — до 500 тыс. За повторное нарушение предприниматели выложат 100 тыс., а юрлица — до 700 тыс.

Для водителей, которые не соответствуют требованиям, но все равно приняли заказ на перевозку пассажиров, штраф предлагают увеличить с 5-15 тыс. до 15-20 тыс. рублей.