Кабмин начал реформировать процедуру банкротства

Правительство уточнит, когда должны появляться сведения в реестре о банкротстве, а также даст участникам СВО право обращаться за внесудебным банкротством.

В Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому информация в реестре сведений о банкротстве будет появляться в течение 10 дней с момента вынесения судом акта о завершении процедуры. Этот подход установил Конституционный суд в постановлении № 44-П.

«Проведенный анализ правоприменительной практики свидетельствует о целесообразности закрепления предлагаемого подхода во избежание возможного неоднозначного толкования положений пункта б1 статьи 28 и статьи 149 Закона о банкротстве, а также для обеспечения стабильности правового регулирования», — сказано в пояснительной записке.

Кабмин внес в ГД еще один законопроект. Он позволит участникам СВО пользоваться процедурой внесудебного банкротства, если размер долга не больше 1 млн рублей.

«Особый порядок вступления в силу положений законопроекта обусловлен необходимостью скорейшего обеспечения дополнительной поддержки для граждан—участников специальной военной операции», — говорится в законопроекте.

Участники СВО смогут применять внесудебное банкротство, если исполнительный лист выдали не позднее чем за год до даты обращения с заявлением.